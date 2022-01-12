В Киеве сообщили о заминировании ряда станций метро. Сейчас закрыты для входа и выхода четыре станции и пересадочный узел.

На вход и выход закрыты следующие станции метро:

"Вокзальная",

"Театральная",

"Площадь Льва Толстого",

"Дворец спорта".

Сообщается, что пришел анонимный звонок о минировании.

"Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - отметили в КГГА.

Напомним, что в начале декабря 2021 года в метро Харькова произошла трагедия - мужчина скончался на станции "Индустриальная".

А в Киеве неадекват полчаса блокировал метро на станции "Теремки".

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