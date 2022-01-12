В Киеве закрыли центральные станции метро: что случилось [ Редактировать ]
В Киеве сообщили о заминировании ряда станций метро. Сейчас закрыты для входа и выхода четыре станции и пересадочный узел.
На вход и выход закрыты следующие станции метро:
"Вокзальная",
"Театральная",
"Площадь Льва Толстого",
"Дворец спорта".
Сообщается, что пришел анонимный звонок о минировании.
"Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - отметили в КГГА.
Напомним, что в начале декабря 2021 года в метро Харькова произошла трагедия - мужчина скончался на станции "Индустриальная".
А в Киеве неадекват полчаса блокировал метро на станции "Теремки".
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