В Киеве неадекват полчаса блокировал поезда на станции метро "Теремки" (видео) [ Редактировать ]
Источник: КГГА
В Киеве неадекватный мужчина на станции метро "Теремки" слез на рельсы и полчаса блокировал поезда на "синей" станции метро. Об этом сообщают столичные паблики новостей.
Мужчина с бутылкой пива в руках 30 минут топтался на путях, потому что в метро не было полицейских. В результате людям надоело ждать и они сами вытащили "экстремала".
После этого он еще пару минут погулял по станции, и только тогда пришли дежурные правоохранители.
На хулигана составлены административные протоколы: за мелкое хулиганство, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и за нарушение правил карантина.
"Теремки" - станция Киевского метрополитена, конечная на Оболонско-Теремковской линии. Расположена после станции "Ипподром", на проспекте Академика Глушкова неподалеку от Одесской площади, за Окружной дорогой.
Напомним, что в начале декабря 2021 года в метро Харькова произошла трагедия - мужчина скончался на станции "Индустриальная".
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