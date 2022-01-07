В Киеве неадекватный мужчина на станции метро "Теремки" слез на рельсы и полчаса блокировал поезда на "синей" станции метро. Об этом сообщают столичные паблики новостей.

Мужчина с бутылкой пива в руках 30 минут топтался на путях, потому что в метро не было полицейских. В результате людям надоело ждать и они сами вытащили "экстремала".

После этого он еще пару минут погулял по станции, и только тогда пришли дежурные правоохранители.

На хулигана составлены административные протоколы: за мелкое хулиганство, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и за нарушение правил карантина.

"Теремки" - станция Киевского метрополитена, конечная на Оболонско-Теремковской линии. Расположена после станции "Ипподром", на проспекте Академика Глушкова неподалеку от Одесской площади, за Окружной дорогой.

Напомним, что в начале декабря 2021 года в метро Харькова произошла трагедия - мужчина скончался на станции "Индустриальная".