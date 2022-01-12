В среду, 12 января, в метро Харькова, на станции "Площадь Конституции", обвалился потолок. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Харькова Юрий Сидоренко в Facebook

По его словам, на месте обвала уже работает комиссия метрополитена, выясняет причины инцидент. Самое главное, что никто не пострадал.

Потолок будут дальше "обстукивать". Так же будут проверены потолки всех вестибюлей всех станций подземки. О причинах обрушения сообщим, как только они будут понятны.

Напомним, что в начале декабря 2021 года в метро Харькова произошла трагедия - мужчина скончался на станции "Индустриальная".

А в Киеве неадекват полчаса блокировал метро на станции "Теремки".

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