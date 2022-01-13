В Израиле намерены вакцинировать от коронавируса детей младше пяти лет, начиная с 6-месячного возраста. Об этом заявили чиновники здравоохранения, сообщает Times of Israel.

Директор по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шалмон заявил, что вакцинация детей с 6-месячного возраста может начаться уже в апреле.

В Израиле сейчас доступны вакцины для всех в возрасте пяти лет и старше. Я полагаю, что к апрелю это будет расширено для любого возраста старше шести месяцев.

Эпидемиолог, советник правительства по коронавирусу профессор Надав Давидович также отметил, что родители не должны терять бдительность.

Дети часто гораздо меньше болеют, чем взрослые, но у них может быть PIMS (детский воспалительный мультисистемный синдром, последствие COVID-19) и длительный COVID, поэтому важны вакцины, и для детей до пяти лет будут вакцины.

По его словам, "Омикрон" гораздо более заразен среди детей, особенно по сравнению с первичной формой вируса. Поэтому Израиль в будущем планирует внести вакцинацию от коронавируса в график вакцинации для детей.

Я предполагаю, что когда болезнь станет эндемической, у нас будут вакцины против COVID в рамках регулярного графика вакцинации, такого как MMR, поэтому люди, которые родятся, получат график вакцинации вместе с другими вакцинами.

Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.

Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.

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