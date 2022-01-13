Ситуація в Казахстані: миротворча місія добігла кінця [ Редактировать ]
Миротворча місія скінчилась. ОДКБ виводить свої війська з Казахстану. Перші підрозділи прибули в республіку шостого січня, на прохання президента Токаєва, коли країну охопили заворушення. Тоді у вуличних боях загинуло щонайменше 30 людей, на вулицях безчинствували мародери, у країні оголосили режим надзвичайного стану.
За тиждень ситуація стабілізувалася. Миротворці, за даними військових чиновників, не брали участі в боях, а лише охороняли об'єкти. Задіяли понад дві тисячі бійців і близько 250-ти одиниць техніки, найбільше - з Росії. Миротворча місія в Казахстані стала першим реальним застосуванням Колективних сил Організації договору про колективну безпеку.
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У колишній столиці тривають "зачистки". Протягом минулої доби там затримали майже тисячу 700 осіб.
Окрім того, президент країни обіцяє кадрові перестановки і в силових відомствах.
У вітчизняному МЗС насильство у Казахстані засудили, і висловили співчуття у зв'язку зі смертю людей. А ще зазначили, що закордонні військові сили повинні поважати незалежність і кордони Казахстану.
У пам'ять про загиблих на урядових будівлях в Нур-Султані приспущені прапори. Напередодні місцеві ЗМІ з посиланням на МОЗ повідомили про 164-х жертв протестів. Та у відомстві заявили: такої інформації не надавали.
Понад п'ять тисяч затриманих, 164 жертви і серед них - двоє дітей. У Казахстані протестують уже тиждень. Найзапекліші сутички між мітингарями та силовиками відбулися в Алмати.