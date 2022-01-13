Миротворча місія скінчилась. ОДКБ виводить свої війська з Казахстану. Перші підрозділи прибули в республіку шостого січня, на прохання президента Токаєва, коли країну охопили заворушення. Тоді у вуличних боях загинуло щонайменше 30 людей, на вулицях безчинствували мародери, у країні оголосили режим надзвичайного стану.

За тиждень ситуація стабілізувалася. Миротворці, за даними військових чиновників, не брали участі в боях, а лише охороняли об'єкти. Задіяли понад дві тисячі бійців і близько 250-ти одиниць техніки, найбільше - з Росії. Миротворча місія в Казахстані стала першим реальним застосуванням Колективних сил Організації договору про колективну безпеку.