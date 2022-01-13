В феврале 2022 года будет 28 дней, так как этот год не високосный. Украинцев ждет 20 рабочих дней и 8 выходных.

Выходными будут: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа.

Все праздники в феврале 2022:

1 февраля - Китайский Новый год 2022; День безопасного интернета

2 февраля - День сурка

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

6 февраля - Международный день бармена

9 февраля - Международный день стоматолога

10 февраля - Международный день борьбы с эпилепсией

11 февраля - Всемирный день больного

13 февраля - Всемирный день радио

14 февраля - День Святого Валентина; День компьютерщика

15 февраля - Международный день онкобольного ребенка; Сретение Господне; День чествования участников боевых действий на территории других государств

17 февраля - День спонтанного проявления доброты

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости

21 февраля - Международный день родного языка

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

25 февраля - День инженерно-авиационной службы ВСУ

28 февраля - начало Масленицы (до 6 марта)

Смотрите также календарь православных праздников на февраль-2022.

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