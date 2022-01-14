В Индии сошел с рельсов поезд, есть погибшие [ Редактировать ]
По меньшей мере 5 человек погибли, а более 45 получили ранения, когда поезд сошел с рельсов в индийском штате Западная Бенгалия. Во время инцидента 12 вагонов поезда сошли с рельсов, а три перевернулись.
Об этом сообщает AP.
Поезд следовал в город Гаухати в штате Ассам из Биканера, города в штате Раджастхан, когда произошла авария.
Все пострадавшие находятся в больнице, сообщил старший офицер местной полиции Дебарши Дутта. Причины аварии расследуются.
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