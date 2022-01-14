По меньшей мере 5 человек погибли, а более 45 получили ранения, когда поезд сошел с рельсов в индийском штате Западная Бенгалия. Во время инцидента 12 вагонов поезда сошли с рельсов, а три перевернулись.

Об этом сообщает AP.

Поезд следовал в город Гаухати в штате Ассам из Биканера, города в штате Раджастхан, когда произошла авария.

Все пострадавшие находятся в больнице, сообщил старший офицер местной полиции Дебарши Дутта. Причины аварии расследуются.

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Кроме того, в Одесской области на трассе "Одесса-Николаев" маршрутка с пассажирами столкнулась с BMW. Травмы получили пять человек, в том числе несовершеннолетний подросток. Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением.

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