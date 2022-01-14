В Украине зафиксировали 10 476 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской областях.

В Украине за сутки госпитализировали 1656 человек; летальных исходов - 140; выздоровели - 7 285 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 37 216 человек, методом ИФА - 6694, экспресс-тестами - 35 156.

Больше всего новых заражений в Киеве (1193), Львовской (1001), Ивано-Франковской (880) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 737 510 человек; выздоровели - 3 545 111 человек; летальных исходов - 98 068.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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