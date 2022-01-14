КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии [ Редактировать ]
Источник: KCNA
Северная Корея в пятницу, 14 января, совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии, передает ТАСС.
Запущенная КНДР ракета могла быть баллистической, считают в Минобороны Японии. Корейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.
Это уже третий ракетный пуск Пхеньяна в этом году:
- 11 января из внутренних районов КНДР был произведен запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Ракета пролетела более 700 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км, скорость полета соответствовала числу М=10 (более 12 тыс. км/ч).
- 12 января КНДР сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. В Пхеньяне заявили, что она пролетела 1 000 км и точно поразила цель. Испытание было направлено на окончательную проверку технических характеристик разработанной в КНДР системы гиперзвукового оружия.
- Еще один запуск гиперзвуковой ракеты был проведен 5 января.
Первые испытания гиперзвуковой ракеты КНДР провела 28 сентября 2021 года. В 2020 году Северная Корея четыре раза проводила испытания баллистических ракет. В 2019 году Пхеньян провел 13 ракетных пусков.
"Гиперзвуковыми" называют ракеты, которые развивают скорость, минимум в 5 раз превышающую скорость звука (335 м/сек - ред.), то есть свыше 6100 км/час. Они считаются высоко маневренными и способны работать на разных высотах.
В начале июня 2020 года сообщалось, что США провели успешные испытания новейшей тактической гиперзвуковой ракеты PrSM.
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