КНДР здійснила випробування балістичної ракети підводного пуску [ Редактировать ]
Нові випробування балістичної ракети підводного пуску відбулися в Північній Кореї.
Запуск провели з акваторії поблизу східного порту Сінпо в Японське море.
І вже є реакція світу. У США закликали КНДР утриматися від будь-яких дій із подальшої дестабілізації.
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