Серьезная авария с участием 13 автомобилей произошла под Севастополем в оккупированным Крыму. В результате дорожного инцидента пострадали три человека. Об этом сообщает "Крыминформ".

"Из-за образования гололедицы на дорожном покрытии участка автодороги Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, в районе моста через реку Бельбек, произошло столкновение 13 автомобилей. В настоящее время известно, что участниками ДТП стали один "Камаз", два фургона "Газель" и 10 легковых автомобилей", - пишет издание.

Предварительно установлено, что в результате дорожного инцидента пострадали три человека.

В МВД оккупированного Крыма отмечают, что пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь на месте. На участке дороги, где произошла авария, работают сотрудники Госавтоинспекции Севастополя, которые регулируют дорожное движение и оказывают помощь участникам столкновения. Также на месте ДТП находятся бригады скорой медицинской помощи и других экстренных служб.

Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, что в результате столкновения "Камаз" развернуло поперек дороги, он проломил разделительное дорожное ограждение и выехал на встречную полосу.

Ранее сообщали, что на трассе Чугуев-Меловое Луганской области произошло ДТП с маршруткой. Один человек погиб, еще 7 пострадали.

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