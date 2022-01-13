В Кривом Роге за рулем во время движения умер водитель маршрутки [ Редактировать ]
В Кривом Роге за рулем прямо во время движения умер водитель маршрутки. К счастью, микроавтобус никуда не врезался, а просто остановился посреди дороги.
Об этом сообщает "Первый городской".
Событие произошло сегодня, 13 января, около 7 часов утра на улице Светлогорской в Кривом Роге. Водитель пассажирского микроавтобуса "Богдан" скончался за рулем во время движения. Пассажиров в салоне не было.
Кроме водителя, никто не пострадал.
Транспортное средство остановилось напротив остановки "Светлогорская". "Скорую" и полицию вызвали очевидцы, заподозрившие что-то неладное.
По предварительным данным, у водителя маршрутки произошла остановка сердца, тело забрали на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщали, что на трассе Чугуев-Меловое Луганской области произошло ДТП с маршруткой. Один человек погиб, еще 7 пострадали.
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