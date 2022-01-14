По прогнозам экспертов, в 2022 году украинцев ждет рекордный рост цен на еду. В связи с этим в Офисе президента заявили о новой инициативе - введении карточек на продукты питания. Однако, как это нововведение будет применятся на практике - пока не совсем понятно.

"Подробности" расскажут, что важно знать об этих талонах и кто их сможет получить.

Что это?

Так, карточки собираются вводить как антикризисную меру в ответ на рекордные цены на продукты.

В Офисе президента просят не путать потенциальное нововведение с продуктовыми талонами в СССР и другими историческими атрибутами.

Предполагается, что такие талоны будут существовать не только в бумажном виде, но и в электронном - в приложении "Дія". Вероятно, эти карты будут похожи на "Карту киевлянина" и карточки "єПідтримка" (1000 гривен за вакцинацию), которые уже действуют в Украине.

Что можно будет купить

Такие талоны будут действовать не на все продукты, а только на "социально значимые".

Кто получит

Пока что власти не назвали критерии получения продуктовых карточек. Известно, что талоны предназначаются для малообеспеченных. По разным подсчетам, в Украине на данный момент насчитывается от 20% до 50% бедного населения.

Что думают эксперты

Эксперты полагают, что продуктовые талоны могут заменить госрегулирование цен. Такие чеки рассматривают из-за того, что адресная помощь нуждающимся всегда оказывает большую эффективность, чем общее регулирование. Ведь когда государство регулирует рынок в таком формате, тогда и бизнес, и госбюджет несут меньшие потери.

По словам советника президента Олега Устенко, инфляция в сырьевой продовольственной группе в 2022 году может составить от 10% до 20%, что приведет к инфляционному прыжку до 8-10%.

"Базовый прогноз на 2022 год, который мне кажется наиболее реалистичным, - это увеличение цен на сырьевую продовольственную группу (зерно, сахар, какао и так далее) от 10% до 20%. Учитывая, что продовольственная группа в украинской продовольственной корзине более чем весомая, почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком, - считает экономист, подчеркивая, что инфляция растет во всем мире. - В нашем случае 20%-ный ценовой шок по продовольственной сырьевой группе может привести к инфляционному прыжку от 8% до 10%", - отметил он.

Чем грозит нововведение

По оценкам экспертов, для введения продуктовых талонов придется потратить 50 млрд гривен. Сумма немаленькая, поэтому другие социальные программы возможно придется урезать. Инициатива сильнее всего ударит по трудоспособному населению, которые являются налогоплательщиками.

Как ранее сообщали, в Украине в ближайшее время будет дорожать импортный сыр из-за резкого скачка цен в Европе.

Кроме того, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.

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