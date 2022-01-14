Ученые объяснили, когда штамм "Омикрон" распространяется быстрее "Дельты" [ Редактировать ]
Китайские ученые выяснили в каких случаях штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее "Дельты". Это происходит тогда, когда среди населения есть большое количество лиц, имеющих иммунитет к варианту "Дельта". Об этом сообщает профильный ресурс bioRxiv.
Указано, соответствующее исследование проводилось на сирийских хомяках.
В частности, выяснилось, что штамм "Дельта" является более жизнеспособным, чем "Омикрон", однако только в тех случаях, когда у большинства животных отсутствовал иммунитет к этому варианту.
Кроме этого, в ходе исследования стало известно, что заражение хомяков штаммом "Дельта" привело к потере веса на 4-10% к четвертому дню и на 10-17% к шестому.
Впрочем, заражение хомяков двумя разными запасами "Омикрона" не понесло за собой новой потери веса. Даже при введении высоких доз.
Также, по выводам специалистов, при наличии популяционного иммунитета штамм "Омикрон" на 10-20% превышал "Дельту" по степени скорости распространения.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине разрешит проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для лечения коронавируса
Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской областях
В Германии по состоянию на четверг, 13 января, на новый штамм COVID-19 "Омикрон" приходится 73,3% всех случаев заболевания коронавирусом
Президент США Джо Байден объявил о новых мерах по борьбе с ростом заболеваемости коронавирусом на фоне распространения штамма "Омикрон"
В стране риск смертности среди непривитых от коронавируса людей в 10 раз выше чем у тех, кто прошел полный курс вакцинации