Филиппины открываются для туристов: как попасть [ Редактировать ]
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С 16 февраля 2022 года власти Филиппин приняли решение открыться для вакцинированных туристов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Филиппины разрешат въезд полностью вакцинированным иностранцам.
Наличие документа, которые подтверждает наличие двух прививок от коронавируса, станет обязательным требованием для всех иностранных граждан. Туристы будут обязаны предъявлять документ в аэропорту отправления до посадки на рейс.
При этом документ о полной вакцинации не потребуется иностранных дипломатов и их иждивенцев, лиц моложе 18 лет, а также тех, кто не может пройти вакцинацию по медицинским показаниям.
Ранее сообщали, что правительство Израиля разрешило въезд в страну с 9 января для вакцинированных иностранцев и переболевших COVID.
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