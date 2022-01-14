На территории Украины планируют усилить наказание за торговлю людьми. Министерство внутренних дел и парламентарии подготовили соответствующий законопроект. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В настоящее время речь о борьбе с торговлей людьми шла в ходе онлайн-встречи главы МВД Дениса Монастырского с представителями Офиса по вопросам мониторинга и противодействия торговле людьми США.

Отмечается, что министр внутренних дел Денис Монастырский назвал торговлю людьми общим вызовом для всех украинских правоохранительных органов. По его словам, криминальные группировки не оставляют этот вид "бизнеса", который по доходности уступает только продаже оружия и наркотиков.

Читайте также, на территории Украины за первые 6 месяцев 2021 года зарегистрировали 130 фактов торговли людьми. При этом в суд направили 100 уголовных дел. Торговля людьми в Уголовно-процессуальном Кодексе Украины квалифицируется как особо тяжкое преступление и наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.

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