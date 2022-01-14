Зеленский назначил нового посла в Литве [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Литве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Им стал Петр Бешта.
Назначить Бешта Петра Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Литовской Республике.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Государственного бюро расследований.
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