В 2022 году Налоговый кодекс обязывает украинцев оплатить налог с подарков, стоимость которых превышает 1625 грн. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил младший юрист юридической компании Андрей Журбенко.

Согласно нормам статьи 165 Налогового кодекса Украины средства либо имущество, полученные в виде подарка не облагаются налогом, но только при условии, что стоимость этих подарков не превышает 1625 грн, то есть 25% от минимальной зарплаты, установленной в Украине по состоянию на 1 января 2022 года. Таким образом, подарки, полученные от юридических и физических лиц в 2022 году в случае, если их стоимость превышает 1625 грн, подлежат налогообложению по ставке 19,5% (18% налог на доход физлиц и 1,5% военный сбор).

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В соответствии с украинским налоговым законодательством, понятие "налогоплательщик" относится к юридическим и физическим лицам-предпринимателям, а не к "обычным" гражданам, которые не ведут свой бизнес.

Если "обычный" человек получит подарок на сумму свыше 1625 грн, при условии, что о таком подарке никто не знает и он нигде в налоговых документах не отображен, то контролирующий орган навряд ли отследит получение такого подарка.

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"Подробности" опубликовали статью о том, как изменится жизнь украинцев с 1 января 2022 года после принятия налогового закона 5600.