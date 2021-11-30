Рада приняла закон о повышении налогов, акцизов и платежей [ Редактировать ]
Источник: Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины 30 ноября приняла законопроект №5600 (255 голосов "за") об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей. Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук так прокомментировал документ:
Целью законопроекта является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранения пробелов действующего законодательства.
По версии представителя Кабмина, законопроект №5600 направлен на:
- создание более эффективных механизмов администрирования налогов;
- недопущение безосновательного пользования налоговыми льготами;
- создание справедливых условий налогообложения для всех налогоплательщиков.
Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев назвал законопроект №5600 "антиолихархическим":
Почти полгода кропотливой работы завершились успешно - сегодня Парламент принял во втором чтении антиолигархический законопроект №5600, устанавливающий справедливое налогообложение сверхбольшого бизнеса, уничтожающий те накопившиеся в течение десятилетий политические коррупционные льготы вследствие влияния олигархата. Так, устанавливается справедливое налогообложение предприятий, осуществляющих добычу железной руды.
Налоги для украинцев
- Вводится минимальное налоговое обязательство в отношении земельного участка. Если оценка земли составит стандартные для Украины 28 тыс. грн за гектар, минимальное обязательство составит 1,4 тыс. грн за гектар в год.
- Устанавливается 18%-й налог на доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 размеров минимальной заработной платы (6500 грн) - 78 тыс. грн с 2022 года. Сейчас льготниками считаются владельцы участков размером менее 2 га.
- Предусмотрено уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства, что дает право перехода на упрощенную систему налогообложения с 2 га до 0,5 га.
- Исключаются из плательщиков единого налога 4-й группы плательщики, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы (кроме кур).
- Налоги на недвижимость: доход, полученный от продажи в течение года второго объекта недвижимости облагается налогом по ставке 5%, третьего и последующих - по ставке 18%.
Налоги для бизнеса
- Устанавливается ограничение в праве выезда за границу руководителя юридического лица - должника. Контролирующий орган имеет право через суд запретить выезд из Украины руководителю юрлица, если у налогоплательщика в течение 240 дней "висит" налоговый долг.
- Повышаются ставки экологического налога, рентной платы за пользование недрами и ставки акцизного налога на алкоголь и сигареты.
Напомним, что представители строительного рынка предупреждают, что даже в нынешнем сокращенном виде законопроект №5600 очень сильно ударит по рынку недвижимости и приведет к росту цен на недвижимость в 3-4%.
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