В столице из-за сообщений о минировании проходит эвакуация нескольких торгово-развлекательных центров. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на спикера управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по Киеву Светлану Водолагу.

По ее словам, сообщения о минировании ТРЦ поступили в Службу безопасности Украины (СБУ) около 13:30. Таким образом, были "заминированы" универмаг "Украина", ТРЦ Ocean Plaza и "Гулливер".

Отмечается, что в настоящее время из зданий ТРЦ проводится эвакуация посетителей и персонала. На месте работают сотрудники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками. Они ищут взрывчатые и подозрительные предметы.

Читайте также, Служба безопасности Украины считает, что за волной сообщений о минировании объектов в регионах Украины может стоять Россия. А массовые псеводминирования нацелены на создание напряжения и панических настроений в украинском обществе.

Кроме того, в городе Черкассы, Херсон, Житомир и Николаев неизвестные злоумышленники "заминировали" торговые центры. Правоохранители Херсонщины отметили, что поступило также анонимное сообщение о том, что якобы заминированы торговые центры Херсона.

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