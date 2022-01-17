В понедельник, 17 января, на пограничном контроле следователь вручил экс-президенту Украины Петру Порошенко повестку с вызовом в суд. Он сегодня вернулся в страну.

Об этом стало известно в ходе трансляции встречи политика.

Сегодня утром самолет, на котором был Петр Порошенко вместе с женой, прибыл в аэропорт "Киев". Когда он уже стоял на паспортном контроле, к нему подошел сотрудник Государственного бюро расследований с повесткой с вызовом в суд. Он проходит подозреваемым по делу о государственной измене.

Отметим, пограничники проверяли паспорт бывшего президента около 15 минут и не отдавали его. Но потом, все-таки, документ отдали.

Напомним, что 17 января экс-президент Украины Петр Порошенко возвращается в Украину. В этот же день его ожидает суд об избрании меры пресечения по делу о госизмене и пособничестве террористам "ЛДНР". Слушание по делу начнется 11:00.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.