КНДР в понедельник, 17 января, запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом заявил журналистам министр обороны Нобуо Киси, передает агентство Kyodo.

Северная Корея сегодня провела запуск двух баллистических ракет из западного района страны в восточном направлении. Они пролетели порядка 300 км и упали в Японское море в районе восточного побережья Северной Кореи. Район падения находится за пределами нашей исключительной экономической зоны.

По словам министра, максимальная высота полета ракет при этом составила около 50 км. Япония не зафиксировала ущерба своим морским и воздушным судам в связи с запуском.

Южнокорейский Комитет начальников штабов также сообщил о запуске двух ракет из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна.

С начала 2022 года КНДР провела уже четыре ракетных запуска. Предыдущий был осуществлен 14 января. Тогда северокорейские военные запустили две тактические управляемые ракеты с железнодорожного ракетного комплекса.

Это уже четвертый ракетный пуск Пхеньяна в этом году. Напомним, что предыдущий был осуществлен 14 января. Тогда северокорейские военные запустили две тактические управляемые ракеты с железнодорожного ракетного комплекса.