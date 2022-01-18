В Черновицкой области лабораторно подтвердили распространение штамма коронавирусной инфекции "Омикрон". Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

В Центр общественного здоровья были направлены 30 образцов, среди которых в 16 обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон". Остальные же 14, содержали штамм "Дельта".

В области и в дальнейшем циркулирует "Дельта", которая преобладала последние месяцы. В то же время, уже распространяется и "Омикрон".

Отмечается, что в настоящее время специалисты продолжают исследования, чтобы выяснить, были ли среди больных "Омикрон" пациентов тяжелые случаи.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения заявили о том, что медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон". Украинцам напомнили о том, что необходимо носить маски, соблюдать гигиену, вакцинироваться и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, в Харьковской области зафиксировали первые случаи штамма коронавируса "Омикрон". В настоящее время занятость коечного фонда в Харьковской области составляет почти 25%, а из-за обнаружения "Омикрона", начата подготовка медицинского персонала первичного, вторичного и третичного звена в области.

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