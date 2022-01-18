"Украина должна участвовать в переговорах по безопасности" - Блинкен [ Редактировать ]
Перед визитом в Украину государственный секретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заявил, что в переговорах по безопасности в Европе должна участвовать Украина. Об этом сказала корреспондентка The National Джойс Карам в Twitter.
Блинкен и Лавров обсудили итоги переговоров о стратегической стабильности, которые прошли на прошлой неделе. Госсекретарь подчеркнул важность дипломатических контактов, чтобы снизить напряженность вокруг наращивание российской военной мощи возле границ Украины.
Госсекретарь подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что любое обсуждение европейской безопасности должно включать союзников по НАТО и европейских партнеров, включая Украину.
Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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