Телеведущий Анатолий Анатолич пожаловался на неприятный случай, который произошел с ним в США в Майами во время отдыха - у украинского ведущего украли любимый скейт.

Об этом знаменитость рассказал в своем Instagram в stories.

Досадный инцидент произошел, когда Анатолич выбирался с детьми с женой в поездку - он загрузил в багажник авто массу вещей, а доску для катания поместил в самом конце. И вот во время движения багажник открылся, и из машины на дорогу выпал скейт.

По словам ведущего, водители стали ему сигналить, чтобы тот остановился и плотнее закрыл багажник, а одна женщина рассказала - видела, как лонгборд упал, и его вскоре забрали бездомные.

Анатолич отметил, что действительно увидел рядом с тем местом сидящих "довольных бомжей", и высказал предположение, что один из них наверняка и забрал его скейт.

"Но как-то я уже не стал лезть разбираться - верните мой скейт! Я надеюсь, что этот скейт достанется какому-нибудь хорошему мальчику, у которого не было возможности купить такой скейт, но теперь он у него есть", - высказался ведущий.

Также он опубликовал фото со своим любимым лонгбордом, который приобрел за 180 долларов с подписью - мол, "это его последняя фотосессия - скейта больше нет, его спи**или бомжи".

Как ранее сообщали, в Одессе мужчину ограбили дважды за один день.

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