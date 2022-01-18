Під ранок не витримала і головна ялинка міста

Ожеледь на дорозі, села без світла та зламана ялинка. В Україні вирує негода. Через сильний вітер три сотні сіл залишились без електрики. На Львівщині на жінку впало дерево, а в Карпатах надзвичайники насилу врятували туриста. Де штормило найсильніше? І коли погода вгамується? Наші кореспонденти розкажуть.

Валив дерева й навіть світлофори... Потужний вітер дістався сьогодні Одеси. Подекуди його швидкість сягала тридцяти метрів за секунду. Через буревій найбільше постраждали сільські райони Одещини. Знеструмленими залишилися сімнадцять населених пунктів. У деяких із них ремонтні бригади й досі лагодять обірвані електромережі.

Без електрики наразі й шість населених пунктів на Кіровоградщині. Через негоду без світла лишилося близько десяти вулиць Кропивницького.

Віктор Кухаренко, начальник головного управління ЖКГ Кропивницької міської ради:

Частина територій залишились без електричної енергії, десь спрацювала автоматика, десь планові роботи обленерго, я хотів би заспокоїти протягом світлового дня, якщо це аварійна ситуація, то електропостачання буде відновлено.

Під ранок не витримала і головна ялинка міста. Завалилася. Сильний вітер зламав каркас у трьох місцях.

Через заметіль в області скасували тридцять автобусних рейсів. Водії пояснюють: частина доріг у місті й досі нерозчищена від снігу.

Юрій, водій:

Частково справились, раз ви самі бачите, яка дорога, затруднена. Більш небезпечний, унебезпечився рух на вулиці.

Володимир, водій:

Відповідна повинна бути гума і все буде добре, такі погодні умови, що зробиш.

А вулиці Львова скувала ожеледиця. Лише за ранок на дорогах міста патрульна поліція зафіксувала понад 20 аварій. На стан доріг жаліються і водії, і пішоходи.

Голольод, слизько, самі бачте, яка погода. Сама перед будинком не посипала, то ніхто і не посипав.

Людмила Кудрявцева:

Дуже погано, дуже слизько, слизько-слизько, і мало де посипано, нема так, щоб багато. От бачте йду не по тротуару йду, а по проїжджій частині йду, щоб то не впасти.

А в Карпатах ударив сильний мороз. Гори замело снігом. В області оголошено чергове штормове попередження. Через це додалося роботи та гірським рятувальникам. Нині з гори Піп Іван спустили польського мандрівника. Чоловік травмувався ще вчора під час сходження. Але через ускладнені погодні умови доправити його донизу рятувальникам вдалося лише сьогодні. Сніголавинна небезпека на високогір'ях - зберігатиметься і завтра.