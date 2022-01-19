Карантин в Украине: "оранжевых" областей стало больше [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 19 января, в "оранжевой" зоне карантина находятся пять областей. Особенно критичная ситуация в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Министерство здравоохранение.
В "оранжевой" зоне карантина:
- Ивано-Франковска - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),
- Ривненская - критический показатель новых случаев,
- Сумская - критический показатель новых случаев,
- Черновицкая - критический показатель новых случаев,
- Львовская - динамика госпитализаций.
Отметим, что сразу три показателя Минздрава относительно распространения COVID являются критическими в Ивано-Франковской области.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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