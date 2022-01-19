По состоянию на среду, 19 января, в "оранжевой" зоне карантина находятся пять областей. Особенно критичная ситуация в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Министерство здравоохранение.

В "оранжевой" зоне карантина:

Ивано-Франковска - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),

Ривненская - критический показатель новых случаев,

Сумская - критический показатель новых случаев,

Черновицкая - критический показатель новых случаев,

Львовская - динамика госпитализаций.

Отметим, что сразу три показателя Минздрава относительно распространения COVID являются критическими в Ивано-Франковской области.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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