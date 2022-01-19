В Украине дети от 14 до 17 лет с вакцинацией от COVID-19 смогут потратить тысячу гривен от Зеленского на проживание в общежитиях учебных заведений, книги, дополнительное тестирование на ВНО и так далее. Об этом стало известно в ходе заседания правительства.

Отмечается, что с полным перечнем определятся в течение 10 дней.

На приобретение услуг в сфере образования, питания в учреждениях образования, проживания в общежитиях, прохождение дополнительных предметов ВНО, покупку книжек и периодических изданий, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

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Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

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