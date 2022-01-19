Знаменитый французский актер скончался после неудачного падения на лыжах [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Известный французский актер Гаспар Ульель скончался в больнице после неудачного падения на лыжах.
О смерти звезды фильма "Ганнибал: Восхождение" сообщает французское информагентство AFP.
Агент актера направил в агентство пресс-релиз от семьи, в котором было коротко сказано: "Жертва несчастного случая на лыжах в среду, Гаспар Ульель умер".
Как стало известно, до этого артиста экстренно госпитализировали вертолетом с горнолыжного курорта Ла Розьер в Альпах, где он катался.
Ульель столкнулся с другим лыжником. Скорая его забрала в университетскую больницу Гренобля в бессознательном состоянии после неудачного падения на лыжах. Ульелю было 37 лет.
Гаспар Ульель – известный французский актер. Международную популярность он приобрел после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жене "Долгая помолвка" с Одри Тоту. Другой заметной работой актера стала роль молодого Ганнибала Лектора в картине Питера Уэббера "Ганнибал: Восхождение". Также Гаспар Ульель был звездой фильма "Сен-Лоран" и рекламы духов Chanel.
У актера осталась жена – французская модель и певица Гаэлли Пьетри. Их сыну в феврале исполнится шесть лет.
Напомним, что Мадонна поделилась фото со всеми своими детьми на отдыхе в Альпах.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Альпах лыжник сбил насмерть девочку.
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