Нижня палата парламенту Казахстану проголосувала за позбавлення екс-президента Нурсултана Назарбаєва пожиттєвих посад.

Ідеться про очолювання ним Ради безпеки та Асамблеї народу Казахстану. Вважають, що відтепер ними має керувати чинний президент Касим-Жомарт Токаєв. Поправки щодо цього, а також щодо статусу "Єлбаси", тобто лідера нації, відправили до верхньої палати парламенту.

Нагадаю, днями Назарбаєв виступив із публічною заявою - уперше після початку масових протестів у країні. Заявив, що не має конфлікту з чинним президентом та іншими представниками еліти. А сам перебуває - цитую - на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану.