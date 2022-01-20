Влада Казахстану проголосувала за позбавлення екс-президента Назарбаєва пожиттєвих посад [ Редактировать ]
Нижня палата парламенту Казахстану проголосувала за позбавлення екс-президента Нурсултана Назарбаєва пожиттєвих посад.
Ідеться про очолювання ним Ради безпеки та Асамблеї народу Казахстану. Вважають, що відтепер ними має керувати чинний президент Касим-Жомарт Токаєв. Поправки щодо цього, а також щодо статусу "Єлбаси", тобто лідера нації, відправили до верхньої палати парламенту.
Нагадаю, днями Назарбаєв виступив із публічною заявою - уперше після початку масових протестів у країні. Заявив, що не має конфлікту з чинним президентом та іншими представниками еліти. А сам перебуває - цитую - на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану.
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