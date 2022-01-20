У столиці Філіппін вакцинують у зоопарку [ Редактировать ]
У столиці Філіппін - Манілі - відкрили центр вакцинації в... зоопарку. Так місцева влада сподівається пришвидшити кампанію з імунізації. Натепер у країні повністю вакциновані менш як половина жителів. Катерина Кравець розповість докладніше.
Спочатку укол, а потім - милування тваринами. Аби заохотити до щеплення, незвичний центр вакцинації відкрили в нещодавно відремонтованому зоопарку Маніли.
Рей Салінел, лікар:
Ми почали вакцинувати дітей і підлітків від дванадцяти до сімнадцяти років. А також дорослих із ослабленим імунітетом, зокрема з хронічними захворюваннями. Після щеплення вони можуть розважитися - подивитися на тварин, зокрема слонів, павичів, чапель, орлів. Тут можна розслабитися й забути про свої проблеми.
На тлі сплеску захворюваності, викликаного "Омікроном", в країні посилили карантин. Доступ до розважальних центрів значно обмежено. Тож відвідини зоопарку - одна з небагатьох нинішніх розваг для філіппінців. У перший же день "зоопаркової" вакцинації нагодою скористалися чимало батьків із дітьми.
Джойс Пабло, жителька Маніли:
Це добре. Бо крім можливості зробити дитині щеплення, аби убезпечити від коронавірусу, тут ще можна погуляти на свіжому повітрі, подивитися на тварин і помилуватися краєвидом.
Це перша кампанія з вакцинації дітей і підлітків. Загалом у країні таких 13 з половиною мільйонів. Після завершення їхньої імунізації влада планує відновити шкільні заняття та скасувати більшість карантинних обмежень. У Манілі, окрім зоопарку, центр вакцинації відкриють у місцевому Ботанічному саду.
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