Таиланд упростит правила въезда в страну [ Редактировать ]
С 1 февраля Таиланд упрощает правила въезда для туристов, там вновь запускают туристическую программу Test & Go. Об этом сообщает Bangkok Post.
Полностью вакцинированным от COVID путешественникам не нужно проходить самоизоляцию по прибытии в страну.
Регистрация в программе Test & Go возобновится 1 февраля 2022 года. Путешественники из всех стран и территорий, а не только из 63 ранее обозначенных, могут подавать заявления по этой схеме.
С 1 февраля у полностью вакцинированных от COVID-19 потребуют тест на коронавирус по прибытии в страну, а затем - через пять дней.
Это будет означать, что путешественники должны забронировать отель на первый и пятый день пребывания в стране, а также заранее оплатить два ПЦР-теста.
Это могут быть разные отели.
Кроме этого, туристы также должны предоставить информацию о планируемом местонахождении.
Ранее сообщали, что правительство Израиля разрешило въезд в страну с 9 января для вакцинированных иностранцев и переболевших COVID.
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