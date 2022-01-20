В четверг, 20 января, в столице Украины Киеве "заминировали" Офис президента. Об этом сообщают различные СМИ.

Полицейские не пускают людей на улицу Банковую. Рядом стоит "скорая", происходят проверки.

По словам полицейского, вход на территорию ОПУ временно прекращен, однако сотрудники Офиса при предъявлении удостоверения могут пройти на работу. В то же время, дети на катке около офиса президента катаются на коньках.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.

Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.

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