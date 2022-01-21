"Вторжением будет считаться, если хоть один военный России пересечет границу Украины" - Блинкен [ Редактировать ]
Пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину. Такое заявление сделал Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не ожидает прорывов от переговоров в Женеве. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.
Блинкен в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве надеется услышать, к чему Москва пришла по итогам прошлых консультаций с США и НАТО.
Если российский солдат пресекает границу Украины, то это означает, что перед нами серьезная проблема, явное нападение на Украину. Будь то хоть один солдат, хоть тысячи.
Госсекретарь отметил, что США и Россия провели 10 января консультации по вопросам безопасности в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
У нас у всех была возможность поразмышлять над тем, что каждый из нас услышал. Я думаю, что у российской делегации была возможность проконсультироваться с президентом РФ Владимиром Путиным. У всех у нас была возможность проконсультироваться между собой, а также со всеми нашими союзниками и партнерами.
Отметим, что Госсекретарь США Энтони Блинкен остался доволен своим визитом в Киев, назвав поездку продуктивной.
Напомним, Блинкен сделал заявление об агрессии России против Украины. Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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