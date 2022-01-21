Столичные власти призвали работодателей перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Причиной тому является стремительный рост COVID-заражений в городе.

"Город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы. В случае, если это невозможно, необходимо проветривать помещение как можно чаще, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции", - обратилась замглавы КГГА Анна Старостенко.

По ее словам, в столице, как и во всей Украине, фиксируется стремительное увеличение заболеваемости коронавирусом, что заставляет максимально усилить контроль за соблюдением карантина в городе.

"Мы видим, что в Украине уже началась новая волна пандемии коронавируса, ведь количество новых случаев заболеваемости COVID-19 стремительно растет. И Киев не станет исключением. Поэтому мы должны быть наготове и максимально предотвратить распространение вируса среди жителей города", - отметила Старостенко.

Она отметила, поскольку новый штамм "Омикрон" очень контагиозен, особенно в закрытых помещениях, то снизить риск инфицирования можно, только соблюдая основные санитарные правила: соблюдение масочного режима, дистанции и гигиены рук.

Отметим, в столичном общественном транспорте усилят контроль соблюдения карантинных ограничений.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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