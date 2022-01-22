Україна відзначає День Соборності [ Редактировать ]
Ми - єдині. Сотні українців взялись за руки, згуртувавшись у живий ланцюг. Сьогодні наша держава відзначає День Соборності. Сто роки від дня проголошення Акту злуки Наддніпрянської та Західної України.
Урочистості відбувалися по всій країні, але в кожному регіоні є свої особливості. Про них і розкажуть мої колеги.
Від ранку обабіч Дніпра у Києві збираються люди. Вони тут, щоб відзначити
Дмитро:
Ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять великого дня України, а саме - день коли проголосили акт злуки УНР та ЗУНР.
Євген:
Якщо цього не робити, точно ми будемо знати менше нашу історію, її треба нагадувати.
Олексій:
Дуже крута акція і вона мені подобається. Вона об'єднує весь наш великий український рід. Символічно. До речі, було б добре, якби президент зробив цей день вихідним загальнодержавним.
Хлопці в одностроях, прапори - напоготові. Під бій козацьких литаврів і сигнали машин - колони рушають назустріч одна одній. І символічно єднаються посередині Дніпра.
Цьогоріч в акції, за підрахунками організаторів, взяли участь близько двох сотень киян.
Вадим Васильчук, ініціатор акції:
Коли ми рік у рік це робимо, збираються тут уже коло друзів. Я дуже їм вдячний, що ми 15 років показуємо, що Україна єдина. Особливо після 2014 року - це дуже важливо.
Святкували, звісно, не лише у столиці. У Дніпрі містяни зібралися біля пам'ятника Шевченкові.
Володимир Шворак, заступник командувача оперативного командування "Схід":
Події 2014 року і подальші події, відбиття російської агресії показали, що держава відбулась. І ця держава єдина, ця держава здатна відстояти свої інтереси, здатна постояти за себе.
А це вже Закарпаття. Тут теж поклали квіти до пам'ятника Кобзарю й відслужили молебень за Україну.
Олександр, військовий:
Дуже важливий день, який об'єднує всю нашу Україну.
Символічно зупинилися біля пам'ятника президенту Карпатської України - Августину Волошину.
Хліб-сіль на рушнику несемо. Свою любов несемо вас безмірну. Гостей любим над усе, як любим нашу рідну Україну. Дякуємо.
Короваями обмінялися й на межі Рівненської та Житомирської областей. Символічно, бо вони були роз'єднані між УНР і ЗУНР.
Оксана Миськевич, жителька Корця (Рівненщина):
Сьогодні 103 роки від Дня Соборності України, то для кожного українця це велике свято, адже будь-хто хто б не проживав на Україні, то він є щирим, справжнім українцем.
Олег Сайчук, житель села Косенів (Житомирщина):
Почуття гордості за тих людей, що не побоялися ні коронавірусу, ні холоду і всі прийшли відзначити це свято. Велике свято для нашої України.
Об'єднав цього дня жителів сусідніх областей і вишиваний рушник. Цю традицію започаткували чотири роки тому між майстринями двох регіонів. І тепер щороку він мандрує від житомирян до рівнян і навпаки.
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