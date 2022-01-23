В Бразилии убили бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкел Фалькао. Об этом сообщает MMA Fighting.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье в городе Пелотас, где проживал Фалькао. На 40-летнего спортсмена напали с ножом. Он получил несколько проникающих ударов в живот и был доставлен в больницу. К сожалению, травмы оказались смертельными.

Майкел Фалькао зарабатывал боями почти два десятилетия, его личный рекорд - 40 боев, в 20 он одержал победу.

Единственный поединок в UFC Фалькао провел против Джеральда Харриса в 2010 году. Тогда Фалькао одержал победу.

В том же году Фалькао был уволен из UFC после того, как стало известно, что он был арестован в прошлом за нападение на женщину возле ночного клуба.

Через два года бразилец присоединился к промоушену Bellator, где выиграл гран-при в среднем весе, но проиграл в бою с Александром Шлеменко за вакантный титул. Вскоре после этого Фалькао был ранен: напал на женщину на заправке и участвовал в уличной драке.

В последний раз Майкел Фалькао выходил в октагон 14 декабря 2019 года в рамках турнира Krepost Fighting Championship, в котором уступил россиянину Сергею Романову.

Ранее "Подробности" сообщали, что защитник сборной Турции Ахмет Чалык погиб в ДТП возле Анкары.