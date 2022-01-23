У неділю, 23 січня, ввечері під час програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" віцепрем'єр України Ірина Верещук розповіла про можливості України стосовно ренітерації переселенців з тимчасово окупованих територій.

Найперша і найголовніша проблема - це житло. Лише 12% з числа внутрішньо переміщених осіб забезпечені власним житлом. Якщо ми зробимо так, що люди будуть знати, де вони зможуть тут жити, знали, що вони будуть тут робити, а особливо молодь, яка має мати можливість навчатися в українських ВУЗах.

Також Верещук зазначила, що в бюджеті зарезеровано 20 мільярдів гривень на іпотечне кредитування для, зокрема бюджетників з числа внутрішньо переміщених осіб. При цьому, 5,5 мільярдів закладено для переміщених осіб з числа воїнів АТО. Українським переселенцям допомагають фонди різних країн, зокрема німецькі та британські. Минулого року держава забезпечила переселенцям близько 500 квартир, а цього року планується 3 тисячі.

Читайте також, кількість внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій - оприлюднили в Мінсоцполітики. Показник складає мільйон і майже 450 тисяч осіб, з них найбільше зареєстровано на підконтрольних територіях Донеччини та Луганщини, а також у Києві.

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