В городе Черновцы водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в аттракционы. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в регионе.

Сообщения о дорожно-транспортном происшествии на площади Соборной патрульные получили около 4 часов ночи. Таким образом, 34-летний шофер транспортного средства BMW нарушил скоростной режим и, протаранив бетонное ограждение, врезался в аттракционы.

Отмечается, что во время общения с водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. От осмотра на состояние опьянения водитель отказался. Патрульные составили на водителя три административных материала.

Читайте также, в Полтавской области пьяный водитель на автомобиле "ВАЗ" выехал на лед, в результате чего машина провалилась и утонула. По данным полиции, 40-летний водитель успел выскочить из автомобиля до того, как он погрузился на дно.

Кроме того, в Закарпатской области пьяный водитель сбил на обочине двоих детей - 9-летний мальчик погиб. Смертельная авария произошла в селе Серное Береговского района 26 декабря около 20:00, водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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