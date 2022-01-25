Президент США Джо Байден назвал корреспондента телеканала Fox News Питера Дуси "сукиным сыном" после того, как тот пытался задать ему вопрос об инфляции.

Инцидент попал в трансляцию встречи Байдена с экономическими советниками в Белом доме, которую вели американские новостные телеканалы. Американский лидер, по всей видимости, был не в курсе, что его микрофон все еще включен и отреагировал на громкие вопросы журналиста из толпы.

- Вы ответите на вопросы об инфляции? Считаете ли вы инфляцию политическим бременем в преддверии промежуточных выборов? - Это "прекрасный" актив. Больше инфляции. Ну что за тупой сукин сын.

Fox News Reporter Peter Doocy: "Do you think inflation is a political liability ahead of the midterms?"



Biden: "That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a b****" https://t.co/9CPZjIIQsC pic.twitter.com/SIszPzWkO8 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 25, 2022

После инцидента президент США позвонил журналисту, и, по словам Дуси, у них "состоялся хороший разговор".

Он сказал: "Ничего личного, друг", а я сказал, что ценю, что он связался со мной.

Вопрос об инфляции, который подставил Джо Байдена, был задан на фоне стремительного роста потребительских цен в США, о чем сообщали "Подробности". Только в декабре 2021 года они выросли на 0,7%, а за год - на 7%.