"Тупой с*** сын": Байден оскорбил журналиста за вопрос об инфляции (видео) [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Президент США Джо Байден назвал корреспондента телеканала Fox News Питера Дуси "сукиным сыном" после того, как тот пытался задать ему вопрос об инфляции.
Инцидент попал в трансляцию встречи Байдена с экономическими советниками в Белом доме, которую вели американские новостные телеканалы. Американский лидер, по всей видимости, был не в курсе, что его микрофон все еще включен и отреагировал на громкие вопросы журналиста из толпы.
- Вы ответите на вопросы об инфляции? Считаете ли вы инфляцию политическим бременем в преддверии промежуточных выборов?
- Это "прекрасный" актив. Больше инфляции. Ну что за тупой сукин сын.
Fox News Reporter Peter Doocy: "Do you think inflation is a political liability ahead of the midterms?"— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 25, 2022
Biden: "That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a b****" https://t.co/9CPZjIIQsC pic.twitter.com/SIszPzWkO8
После инцидента президент США позвонил журналисту, и, по словам Дуси, у них "состоялся хороший разговор".
Он сказал: "Ничего личного, друг", а я сказал, что ценю, что он связался со мной.
Вопрос об инфляции, который подставил Джо Байдена, был задан на фоне стремительного роста потребительских цен в США, о чем сообщали "Подробности". Только в декабре 2021 года они выросли на 0,7%, а за год - на 7%.
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