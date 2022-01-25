Ученые назвали черту характера, повышающую популярность у противоположного пола [ Редактировать ]
Источник: HBO
Игривое отношение к жизни позволяет людям обзавестись большим количеством романтических партнеров. К такому выводу пришли психологи из Университета Сан-Паулу (Бразилия), исследование которых опубликовано в журнале Evolutionary Human Sciences.
"Игривость" принято ассоциировать с флиртом, однако это понятие куда шире и включает в себя различные аспекты, связанные с отношением к жизни.
Как правило, игривые люди беззаботны, любят шутить над окружающими и склонны импровизировать в решении жизненных вопросов. Исследования показали, что эта черта эволюционно предпочтительна при выборе партнера: у мужчин она говорит о неагрессивности, у женщин - о молодости и фертильности.
Бразильские ученые решили проверить, насколько игривость повышает шансы на большее число половых и романтических партнеров на протяжении жизни.
В исследовании приняли участие 1191 человек. Они сообщили, сколько романтических отношений было в их жизни и заполнили опросники, измеряющие четыре аспекта игривости:
- склонность вовлекать других людей в игры для налаживания социальных отношений;
- склонность воспринимать жизнь как игру и не слишком беспокоиться о будущем;
- склонность получать удовольствие от перебора идей и решения проблем;
- склонность находить удовольствие в необычных ситуациях и легко развлекать себя или других в повседневном общении.
Чем больше баллов респонденты набирали по первому аспекту, тем, больше отношений они имели - как краткосрочных, так и продолжительных.
У женщин, набравших больше баллов по последнему аспекту, было больше краткосрочных романов, чем у других.
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