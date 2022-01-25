Игривое отношение к жизни позволяет людям обзавестись большим количеством романтических партнеров. К такому выводу пришли психологи из Университета Сан-Паулу (Бразилия), исследование которых опубликовано в журнале Evolutionary Human Sciences.

"Игривость" принято ассоциировать с флиртом, однако это понятие куда шире и включает в себя различные аспекты, связанные с отношением к жизни.

Как правило, игривые люди беззаботны, любят шутить над окружающими и склонны импровизировать в решении жизненных вопросов. Исследования показали, что эта черта эволюционно предпочтительна при выборе партнера: у мужчин она говорит о неагрессивности, у женщин - о молодости и фертильности.

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Бразильские ученые решили проверить, насколько игривость повышает шансы на большее число половых и романтических партнеров на протяжении жизни.

В исследовании приняли участие 1191 человек. Они сообщили, сколько романтических отношений было в их жизни и заполнили опросники, измеряющие четыре аспекта игривости:

склонность вовлекать других людей в игры для налаживания социальных отношений;

склонность воспринимать жизнь как игру и не слишком беспокоиться о будущем;

склонность получать удовольствие от перебора идей и решения проблем;

склонность находить удовольствие в необычных ситуациях и легко развлекать себя или других в повседневном общении.

Чем больше баллов респонденты набирали по первому аспекту, тем, больше отношений они имели - как краткосрочных, так и продолжительных.

У женщин, набравших больше баллов по последнему аспекту, было больше краткосрочных романов, чем у других.

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