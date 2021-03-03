Романтика - важная составляющая любовных отношений. К сожалению, не все мужчины и женщины могут похвастаться таким поведением, ведь для многих оно просто-напросто не присуще. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый романтичный.

Итак, на первом месте оказался Рак. С самого детства он грезит о любви и сказочных отношениях. Без любви Рак чувствует себя одиноким и несчастным. Представители гороскопа обладают такими качествами: чувствительность, эмоциональность, нежность.

Если понравитесь Раку, то будьте готовы к регулярным сюрпризам и праздникам.

Раки не только самые романтичные, но и самые верные среди всех знаков зодиака. Измена с их стороны случается крайне редко.

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