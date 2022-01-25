Президент Украины Владимир Зеленский 25 января обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения войск России в Украину. Президент в очередной раз призвал людей не паниковать.

Президент отметил, что каждый день украинцы читают десятки и сотни новостей. Однако, по словам Зеленского, далеко не все имеют "искреннюю цель", некоторые – фейки и слухи. Вот поэтому они и вызывают тревогу.

"На что действительно реагировать? Кому верить? Верьте Украине и знайте главное – в конце этого дня все, что вам действительно полезно и нужно знать, звучит коротко: за прошедшие сутки ситуация на Востоке Украины контролируется", - подчеркнул Зеленский.

Он признал, что на Донбассе есть обстрелы и нарушения режима прекращения огня, а российские войска возле наших границ не исчезли. Но самое главное, как сказал президент, в Украине 0 погибших и 0 раненых.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что попытка войск Российской Федерации оккупировать Харьков станет началом широкомасштабной войны.

"Я скажу реалистично: если Россия решит усилить свое обострение, конечно, они собираются делать это на территориях, где исторически есть люди, которые имеют родственные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем украинского правительства, может быть оккупированным. России нужен повод: они скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма, мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. Это не будет только оккупация, это будет началом широкомасштабной войны", - подчеркнул Зеленский.

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