Ученые назвали ТОП-8 лекарств против "Омикрона" [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Восемь противовирусных препаратов показали эффективность при лечении заболевших омикрон-штаммом коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете, исследование которых опубликовано в журнале Cell Research.
Штамм "Омикрон" остается чувствительным к широкому спектру препаратов против коронавируса и лекарствам с широким спектром действия. Более того, "омикрон" менее эффективен в противодействии интерфероновому ответу клеток заболевшего, что может объяснить, почему он вызывает менее тяжелое течение заболевания.
В числе лекарств, которые лучше использовать для лечения "Омикрона", ученые назвали:
- EIDD-1931 (производный от молнупиравира);
- рибавирин;
- ремдезивир;
- фавиправир;
- PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида);
- нафамостат;
- камостат;
- апротинин.
Ученые предупреждают, что заниматься самолечением ни в коем случае нельзя: все препараты назначает только врач.
Напомним, что "Омикрон" в 3-4 раза заразнее более ранних штаммов, но риск любого обращения к врачам при инфицировании "Омикроном", ниже на 15-20%, а риск госпитализации - на 40-50%.
В среднем заболевшие начали испытывать симптомы COVID-19 через три дня после заражения, то есть у омикрон-варианта SARS-CoV-2 очень короткий инкубационный период. При этом во всех случаях COVID-19 протекал в явной, но мягкой форме.
Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.
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