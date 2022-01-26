Восемь противовирусных препаратов показали эффективность при лечении заболевших омикрон-штаммом коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете, исследование которых опубликовано в журнале Cell Research.

Штамм "Омикрон" остается чувствительным к широкому спектру препаратов против коронавируса и лекарствам с широким спектром действия. Более того, "омикрон" менее эффективен в противодействии интерфероновому ответу клеток заболевшего, что может объяснить, почему он вызывает менее тяжелое течение заболевания.

В числе лекарств, которые лучше использовать для лечения "Омикрона", ученые назвали:

EIDD-1931 (производный от молнупиравира);

рибавирин;

ремдезивир;

фавиправир;

PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида);

нафамостат;

камостат;

апротинин.

Ученые предупреждают, что заниматься самолечением ни в коем случае нельзя: все препараты назначает только врач.

Напомним, что "Омикрон" в 3-4 раза заразнее более ранних штаммов, но риск любого обращения к врачам при инфицировании "Омикроном", ниже на 15-20%, а риск госпитализации - на 40-50%.

В среднем заболевшие начали испытывать симптомы COVID-19 через три дня после заражения, то есть у омикрон-варианта SARS-CoV-2 очень короткий инкубационный период. При этом во всех случаях COVID-19 протекал в явной, но мягкой форме.

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.