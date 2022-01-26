В Днепропетровской области мужчина с ножом напал на пенсионерку в ее собственной квартире. Преступник украл у нее мобильный телефон, деньги и продукты. Об этом пишет "Днепр оперативное".

Как стало известно, происшествие случилось в одной из многоэтажек в Покрове. Там преступник с ножом ворвался в квартиру к 82-летней женщине.

Угрожая физической расправой, он забрал у нее мобильный телефон, наличку и продукты из холодильника. После чего скрылся с места преступления.

Женщина же заявила об инциденте в полицию. Впоследствии стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 82-летний гражданин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

"Все похищенное у женщины имущество изъяли. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отметили в издании.

В центре Одессы дворник нанес смертельное ножевое ранение своему коллеге. Медики, вызванные на место инцидента, не смогли помочь пострадавшему - он истек кровью.

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