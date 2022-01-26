"Гарантии безопасности": Блинкен раскрыл содержание письменного ответа России [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Сегодня, 26 января, Соединенные Штаты Америки предоставили Российской Федерации письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности". Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскрыл его содержание.
В письменном ответе были изложены мнения США и их союзников. В то же время была дана оценка "беспокойствам" России и указаны те сферы, в которых Вашингтон и Кремль могут найти общий язык.
Государственный секретарь Соединенных Штатов заявил, что теперь Россия должна решить, как ей реагировать на ответ США по "гарантиям безопасности".
"Теперь России нужно решить - как отреагировать (на ответ по "гарантиям безопасности", - ред.). Мы готовы в любом случае", - заявил Бликен.
Отметим, 26 января, администрация президента США Джо Байдена направила в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля. Письменный ответ США был передан МИД РФ послом Джоном Салливаном.
Следует напомнить, что 22-23 января в Украину прибыли две партии оборонной помощи из Соединенных Штатов.
А в Госдепе США предполагают, что Россия для вторжения в Украину может использовать перебрасывание военнослужащих в Беларусь.
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Сполучені Штати готуються до війни, тоді як Євросоюз шукає шляхи деескалації. Такого висновку дійшли європейські медіа після останніх заяв із Брюсселя й Вашингтона.
Сам документ ніхто ще не бачив, і, найімовірніше, остаточної версії взагалі досі не існує, проте є принципове рішення щодо змісту.
Із цим рішенням тягнули до останнього. Обговорювати його почали в п'ятницю, а в неділю на NBC вийшло інтерв'ю Держсекретаря Блінкена, в якому він не дав однозначної відповіді щодо планів евакуації.
Отмечается, что среди них - переброска войск в соседние с Украиной страны