Сегодня, 26 января, Соединенные Штаты Америки предоставили Российской Федерации письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности". Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскрыл его содержание.

В письменном ответе были изложены мнения США и их союзников. В то же время была дана оценка "беспокойствам" России и указаны те сферы, в которых Вашингтон и Кремль могут найти общий язык.

Государственный секретарь Соединенных Штатов заявил, что теперь Россия должна решить, как ей реагировать на ответ США по "гарантиям безопасности".

"Теперь России нужно решить - как отреагировать (на ответ по "гарантиям безопасности", - ред.). Мы готовы в любом случае", - заявил Бликен.

Отметим, 26 января, администрация президента США Джо Байдена направила в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля. Письменный ответ США был передан МИД РФ послом Джоном Салливаном.

Следует напомнить, что 22-23 января в Украину прибыли две партии оборонной помощи из Соединенных Штатов.

А в Госдепе США предполагают, что Россия для вторжения в Украину может использовать перебрасывание военнослужащих в Беларусь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.