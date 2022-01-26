Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил позицию Альянса в ответ на требование "гарантий безопасности" со стороны России.

Столтенберг призвал Россию вывести свои войска из Грузии, Молдовы и Украины, установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты НАТО и России, чтобы избегать дальнейших инцидентов.



Также Генсек предложил российским властям восстановить диппредставительства в Москве и Брюсселе, соответственно.

Глава Альянса предложил россиянам возобновить брифинги по учениям, а также диалог о контроле над вооружениями, ракетами, ядерным оружием и по космосу.

Как отметил Столтенберг, НАТО не собирается отказываться от "принципа открытых дверей" и заявил, что Альянс является оборонным.

"НАТО на фоне переговоров с Россией в надежде на деэскалацию усиливает свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного морей", - заявил Столтенберг.

Отметим, 26 января, администрация президента США Джо Байдена направила в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля. Письменный ответ США был передан МИД РФ послом Джоном Салливаном.

Следует напомнить, что 22-23 января в Украину прибыли две партии оборонной помощи из Соединенных Штатов.

А в Госдепе США предполагают, что Россия для вторжения в Украину может использовать перебрасывание военнослужащих в Беларусь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.