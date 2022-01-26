В НАТО дали жесткий ответ России по "гарантиям безопасности" [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил позицию Альянса в ответ на требование "гарантий безопасности" со стороны России.
Столтенберг призвал Россию вывести свои войска из Грузии, Молдовы и Украины, установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты НАТО и России, чтобы избегать дальнейших инцидентов.
Также Генсек предложил российским властям восстановить диппредставительства в Москве и Брюсселе, соответственно.
Глава Альянса предложил россиянам возобновить брифинги по учениям, а также диалог о контроле над вооружениями, ракетами, ядерным оружием и по космосу.
Как отметил Столтенберг, НАТО не собирается отказываться от "принципа открытых дверей" и заявил, что Альянс является оборонным.
"НАТО на фоне переговоров с Россией в надежде на деэскалацию усиливает свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного морей", - заявил Столтенберг.
Отметим, 26 января, администрация президента США Джо Байдена направила в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля. Письменный ответ США был передан МИД РФ послом Джоном Салливаном.
Следует напомнить, что 22-23 января в Украину прибыли две партии оборонной помощи из Соединенных Штатов.
А в Госдепе США предполагают, что Россия для вторжения в Украину может использовать перебрасывание военнослужащих в Беларусь.
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