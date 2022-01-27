Ривненская область в "красной зоне": что запрещено [ Редактировать ]
В четверг, 27 января, в Ривненской области начал действовать "красный" уровень эпидемиологической ситуации. Теперь в заведения будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации или результата теста на коронавирус.
Так, в регионе запрещена:
- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий;
- работа учреждений культуры.
Однако ограничения не будут действовать в тех случаях, когда 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.
Продолжают действовать ограничения, которые запрещают:
- работу учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.
Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.
Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали более 19 тысячах новых случаев коронавируса.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью дозу вакцины от коронавируса. Уже длительное время "оранжевыми" остаются Сумская и Ивано-Франковская области. Из которых у последней ухудшился еще один эпидпоказатель.
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