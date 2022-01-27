Брэд Питт закрутил роман с популярной певицей (фото, видео) [ Редактировать ]
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Голливудский актер Брэд Питт закрутил новый роман, на этот раз со шведской певицей Люкке Ли. Об этом сообщает таблоид The Sun.
35-летняя шведка и звезда Голливуда состоят в романтических отношениях с середины прошлого года. Их несколько раз видели вместе, в том числе в ресторане. Певица живет в трех минутах езды от дома Питта в Лос-Анджелесе.
Люкке Ли выступает в музыкальном жанре инди-поп. Она выросла в музыкальной семье: ее мама была участницей девичьей панк-группы Tant Strul, а папа играл на гитаре в шведском ансамбле Dag Vag.
В 21 год Люкке выпустила свой первый мини-альбом, а в январе 2008 года - первый полноценный студийный альбом Youth Novel. На данный момент певица выпустила уже четыре альбома. Наиболее популярной певицы является трек I Follow Rivers.
У Люкке Ли есть 6-летний сын Дион от ее бывшего продюсера Джеффа Бхаскера.
Напомним, что двухлетний брак Брэда Питта и Анджелины Джоли распался в сентябре 2016 года во время ссоры в их частном самолете. 46-летняя Анджелина и 58-летний Питт делят опеку над шестерыми детьми - тремя биологическими и тремя приемными: Мэддокс (19), Пакс (17), Захара (16), Шайло (15) и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.
В августе 2020 года "Подробности" писали, что Брэд Питт закрутил роман с немецкой моделью.
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