Под Харьковом арестовали пьяную псевдоминершу школ [ Редактировать ]
В Харьковской области задержали женщину, которая "минировала" учреждения среднего образования. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.
Согласно данным следствия, 26 января 2022 в 02:55 на линию "102" поступило сообщение о том, что в одной из школ Чугуева заложена бомба. Полицейские провели осмотр всех учебных заведений города и не обнаружили взрывоопасные предметы.
При проверке номера мобильного телефона, с которого поступил звонок, полицейские установили личность гражданки, вероятно, причастной к правонарушению. Во время выезда по месту жительства работники следственно-оперативной группы разоблачили в совершении преступления 43-летнюю жительницу Краснокутского района Харьковской области. Женщина была с очевидными признаками алкогольного опьянения.
Отмечается, что следователи сообщили подозреваемой о подозрении в совершении преступления. В настоящее время ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Читайте также, столичным правоохранителям поступил звонок о минировании всех учреждений среднего образования. Сотрудники экстренных служб выехали на места, которые являются объектами минирования. В настоящее время проводится проверка для выявления каких-либо взрывчатых веществ.
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